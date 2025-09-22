Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,19 тенге, евро – 636,44 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 544,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 633,6 тенге, продажи – 641,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,3 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 636 тенге, продажи – 640 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,4 тенге, продажи – 544,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 635,7 тенге, продажи – 640,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.