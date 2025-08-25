25 августа – последний день уплаты налогов и платежей
ИС "Параграф" напоминает, что в срок не позднее 25 августа 2025 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
- КПН, авансовые платежи за август 2025 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2025 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов, выплаченных в июле 2025 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 Налогового кодекса);
- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 Налогового кодекса);
- КПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2025 года (доходы по п. 1 ст. 645 Налогового кодекса);
- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 Налогового кодекса);
- ИПН с доходов, выплаченных в июле 2025 года:
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 Налогового кодекса);
- ИПН с доходов, выплаченных в июле 2025 года:
- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 Налогового кодекса);
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июль 2025 года;
- КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за II квартал 2025 года;
- НДС за II квартал 2025 года;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2025 года;
- Рентный налог на экспорт за II квартал 2025 года;
- Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за II квартал 2025 года;
- Налог на добычу полезных ископаемых за II квартал 2025 года;
- Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции за II квартал 2025 года;
Также необходимо уплатить:
- Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за II квартал 2025 года;
- Социальный налог за июль 2025 года;
- Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;
- Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;
- Налог на игорный бизнес за II квартал 2025 года;
- КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1-е полугодие 2025 года;
- Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1-е полугодие 2025 года;
- Плата за пользование земельными участками:
- текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2025 года;
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2025 года;
- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если лицензия получена или срок лицензии истек во 2 квартале 2025 года;
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за II квартал 2025 года;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за II квартал 2025 года;
- Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2025 года;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2025 года;
- Плата за цифровой майнинг за II квартал 2025 года;
- Единый платеж за июль 2025 года;
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2025 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (в том числе применяющими СНР с использованием СМП, но кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в июле 2025 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2025 года;
- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, полученным в июле 2025 года;
- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в июле 2025 года доходам:
· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2025 года;
- Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в июле 2025 года;
- Социальные отчисления:
- по начисленным доходам в июле 2025 года;
- по полученным доходам за работы (услуги) по договорам ГПХ в июле 2025 года;
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2025 года;
Взносы на ОСМС:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам и индивидуальным помощникам по договорам ГПХ в июле 2025 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за июль 2025 года;
- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за июль 2025 года.