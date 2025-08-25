25 августа – последний день уплаты налогов и платежей

В Казахстане 25 августа истекает срок уплаты налогов и платежей за II квартал и первое полугодие 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что в срок не позднее 25 августа 2025 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи за август 2025 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2025 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в июле 2025 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 Налогового кодекса);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2025 года (доходы по п. 1 ст. 645 Налогового кодекса);

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 Налогового кодекса);

ИПН с доходов, выплаченных в июле 2025 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 Налогового кодекса);

ИПН с доходов, выплаченных в июле 2025 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 Налогового кодекса);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июль 2025 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за II квартал 2025 года;

НДС за II квартал 2025 года;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2025 года;

Рентный налог на экспорт за II квартал 2025 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за II квартал 2025 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за II квартал 2025 года;

Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции за II квартал 2025 года;

Также необходимо уплатить:

Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за II квартал 2025 года;

Социальный налог за июль 2025 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;

Налог на игорный бизнес за II квартал 2025 года;

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1-е полугодие 2025 года;

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1-е полугодие 2025 года;

Плата за пользование земельными участками:

- текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2025 года;

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2025 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2025 года;

- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если лицензия получена или срок лицензии истек во 2 квартале 2025 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за II квартал 2025 года;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за II квартал 2025 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2025 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2025 года;

Плата за цифровой майнинг за II квартал 2025 года;

Единый платеж за июль 2025 года;

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2025 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (в том числе применяющими СНР с использованием СМП, но кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в июле 2025 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2025 года;

- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, полученным в июле 2025 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в июле 2025 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2025 года;

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в июле 2025 года;

Социальные отчисления:

- по начисленным доходам в июле 2025 года;

- по полученным доходам за работы (услуги) по договорам ГПХ в июле 2025 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2025 года;

Взносы на ОСМС: