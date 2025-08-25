Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 534,4 тенге, продажи – 541,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621,4 тенге, продажи – 631,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,5 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624 тенге, продажи – 629,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.