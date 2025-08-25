Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 августа 2025 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 534,4 тенге, продажи – 541,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621,4 тенге, продажи – 631,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,5 тенге, продажи – 539 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536 тенге, продажи – 539 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624 тенге, продажи – 629,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: