Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 августа 2025 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,87 тенге, евро – 621,64 тенге, рубля – 6,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,1 тенге, продажи – 538,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621 тенге, продажи – 628 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,58 тенге, продажи – 6,66 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,1 тенге, продажи – 538,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 623 тенге, продажи – 627 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,1 тенге, продажи – 539,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 620,9 тенге, продажи – 626,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

