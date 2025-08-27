Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,87 тенге, евро – 621,64 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535,1 тенге, продажи – 538,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621 тенге, продажи – 628 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,58 тенге, продажи – 6,66 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,1 тенге, продажи – 538,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 623 тенге, продажи – 627 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,1 тенге, продажи – 539,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 620,9 тенге, продажи – 626,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.