Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 августа 2025 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,87 тенге, евро – 621,64 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 535,1 тенге, продажи – 538,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 621 тенге, продажи – 628 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,58 тенге, продажи – 6,66 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,1 тенге, продажи – 538,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 623 тенге, продажи – 627 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,1 тенге, продажи – 539,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 620,9 тенге, продажи – 626,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
