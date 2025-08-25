Разработаны правила определения объектов налогообложения косвенным методом
Разработан проект приказа министра финансов "Об определении Правил определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта:
- своевременное выявление налоговых рисков;
- повышение эффективности налогового администрирования;
- повышение контроля при нарушении порядка ведения учета, при утрате или уничтожении учетной документации, при определении дохода физического лица при определении объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом (активов, имущества, обязательств, оборота, доходов, затрат, расходов).
Как считают в Минфине, данные меры позволят осуществлять дистанционный мониторинг и в результате увеличат объем поступлений в бюджет, а также сократят доли теневой экономики.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.
