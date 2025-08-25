#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара снизился на торгах 25 августа

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 535,99 тенге, снизившись на 1,37 тенге. 

Курс российского рубля понизился до 6,65 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,95 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 535,3-537,7 тенге, евро – по 625,5-629,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67.

Мировые цены на нефть выросли на торгах 25 августа.

Так, цена Brent составила 68,01 доллара за баррель, затем стоимость фьючерса снизилась до $67,93.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре текущего года достигла 63,91 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 августа, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
