Курс доллара еще снизился на торгах 25 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,036 тенге, снизившись еще на 2,07 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,20 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс юаня составил 70,75 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 514,9-517,3 тенге, евро – по 584-588 тенге, рубли – по 6,08-6,2 тенге.
Мировые цены на нефть 25 апреля растут на торгах.
Так, cтоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 67,03 долларов за баррель, что на 0,72% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,84%, до 63,32 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 апреля, можно здесь.