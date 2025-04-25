Курс доллара еще снизился на торгах 25 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,036 тенге, снизившись еще на 2,07 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,20 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс юаня составил 70,75 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 514,9-517,3 тенге, евро – по 584-588 тенге, рубли – по 6,08-6,2 тенге.

Мировые цены на нефть 25 апреля растут на торгах.

Так, cтоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 67,03 долларов за баррель, что на 0,72% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,84%, до 63,32 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 апреля, можно здесь.