#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 августа 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,99 тенге, евро – 626,36 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 531,5 тенге, продажи – 538,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 619,4 тенге, продажи – 629,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,56 тенге, продажи – 6,67 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 533,5 тенге, продажи – 535,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 620 тенге, продажи – 624 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 533,1 тенге, продажи – 536,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,5 тенге, продажи – 626,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,64.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Почему ВРП в Атырау в 10 раз выше, чем в Туркестане: карта региональных экономик Казахстана
Финансы
11:50, Сегодня
Почему ВРП в Атырау в 10 раз выше, чем в Туркестане: карта региональных экономик Казахстана
Пенсии, пособия и стипендии: проект трехлетнего бюджета одобрили в правительстве
Финансы
10:54, Сегодня
Пенсии, пособия и стипендии: проект трехлетнего бюджета одобрили в правительстве
Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов
Финансы
17:17, 25 августа 2025
Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: