Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 августа

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 августа 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,99 тенге, евро – 626,36 тенге, рубля – 6,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 531,5 тенге, продажи – 538,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 619,4 тенге, продажи – 629,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,56 тенге, продажи – 6,67 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 533,5 тенге, продажи – 535,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 620 тенге, продажи – 624 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 533,1 тенге, продажи – 536,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,5 тенге, продажи – 626,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

