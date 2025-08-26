Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,99 тенге, евро – 626,36 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 531,5 тенге, продажи – 538,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 619,4 тенге, продажи – 629,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,56 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 533,5 тенге, продажи – 535,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 620 тенге, продажи – 624 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 533,1 тенге, продажи – 536,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,5 тенге, продажи – 626,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.