Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535,8 тенге, продажи – 540,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621,6 тенге, продажи – 631,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,3 тенге, продажи – 540,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,59 тенге, продажи – 6,71 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,3 тенге, продажи – 539,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,5 тенге, продажи – 628,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,61 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.