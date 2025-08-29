Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 августа 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,8 тенге, продажи – 540,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621,6 тенге, продажи – 631,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,3 тенге, продажи – 540,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,59 тенге, продажи – 6,71 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,3 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,5 тенге, продажи – 628,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,61 тенге, продажи – 6,67. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: