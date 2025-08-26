Фонд "Даму" и банк "БиЭнКей" подписали меморандум о поддержке бизнеса

Стороны договорились о совместной работе по развитию взаимодействия в финансовой и экономической сферах.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Коммерческий банк БиЭнКей" заключили меморандум о взаимопонимании в вопросах развития бизнеса.

В ходе торжественной церемонии открытия нового банка заместитель председателя правления Фонда "Даму" Арсен Мустафин и председатель правления банка Ким Сонг Хён подписали соответствующий документ.

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

"Сегодня мы поздравляем "БиЭнКей" с открытием. Для нас особенно важно, что банк ориентирован в том числе на предоставление специализированных продуктов именно малому и среднему бизнесу – драйверу экономики. Подписание меморандума открывает новые возможности для координации усилий и совместной реализации инициатив, которые помогут предпринимателям эффективнее расти и развиваться. Уверен, что вместе мы сможем создать для бизнеса еще более благоприятные условия", – сказал Арсен Мустафин.

В рамках соглашения стороны намерены устанавливать стратегическое партнерство на принципах взаимного доверия и уважения, развития взаимодействия в финансовой и экономической сферах, а также создание устойчивых возможностей для совместного развития бизнеса.

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

Также стороны будут выстраивать продуктивное сотрудничество, включая при необходимости обмен кадрами, передачу профессиональных знаний и технологий.

Напомним, банк создан в результате преобразования микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan. В июне этого года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало АО "Коммерческий банк БиЭнКей" лицензию на проведение банковских операций. Новый банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. – международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов.

Фонд "Даму" является дочерней организацией Национального управляющего холдинга "Байтерек". Миссия Фонда – реализация комплексных и эффективных инструментов поддержки в целях устойчивого развития микро, малого и среднего предпринимательства в Казахстане.