#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Финансы

Фонд "Даму" и банк "БиЭнКей" подписали меморандум о поддержке бизнеса

Фонд &quot;Даму&quot; и банк &quot;БиЭнКей&quot; подписали меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:04 Фото:
Стороны договорились о совместной работе по развитию взаимодействия в финансовой и экономической сферах.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Коммерческий банк БиЭнКей" заключили меморандум о взаимопонимании в вопросах развития бизнеса.

В ходе торжественной церемонии открытия нового банка заместитель председателя правления Фонда "Даму" Арсен Мустафин и председатель правления банка Ким Сонг Хён подписали соответствующий документ.

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

"Сегодня мы поздравляем "БиЭнКей" с открытием. Для нас особенно важно, что банк ориентирован в том числе на предоставление специализированных продуктов именно малому и среднему бизнесу – драйверу экономики. Подписание меморандума открывает новые возможности для координации усилий и совместной реализации инициатив, которые помогут предпринимателям эффективнее расти и развиваться. Уверен, что вместе мы сможем создать для бизнеса еще более благоприятные условия", – сказал Арсен Мустафин.

В рамках соглашения стороны намерены устанавливать стратегическое партнерство на принципах взаимного доверия и уважения, развития взаимодействия в финансовой и экономической сферах, а также создание устойчивых возможностей для совместного развития бизнеса.

Фото: пресс-служба Фонда "Даму"

Также стороны будут выстраивать продуктивное сотрудничество, включая при необходимости обмен кадрами, передачу профессиональных знаний и технологий.

Напомним, банк создан в результате преобразования микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan. В июне этого года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало АО "Коммерческий банк БиЭнКей" лицензию на проведение банковских операций. Новый банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. – международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов.

Фонд "Даму" является дочерней организацией Национального управляющего холдинга "Байтерек". Миссия Фонда – реализация комплексных и эффективных инструментов поддержки в целях устойчивого развития микро, малого и среднего предпринимательства в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Курс доллара нашел равновесие: надолго или нет
Финансы
15:54, Сегодня
Курс доллара нашел равновесие: надолго или нет
Доллар продолжил снижение на торгах 26 августа
Финансы
15:39, Сегодня
Доллар продолжил снижение на торгах 26 августа
Форум "Astana Finance Days 2025: Там, где капитал формирует будущее" пройдет в столице Казахстана
Финансы
15:21, Сегодня
Форум "Astana Finance Days 2025: Там, где капитал формирует будущее" пройдет в столице Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: