Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,68 тенге, евро – 600,27 тенге, рубля – 6,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 516,4 тенге, продажи – 523,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597,5 тенге, продажи – 607,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,4 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 598,7 тенге, продажи – 603,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,59 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,5 тенге, продажи – 520,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,9 тенге, продажи – 603,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.