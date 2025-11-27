Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 ноября 2025 года (на 11:13).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,68 тенге, евро – 600,27 тенге, рубля – 6,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 516,4 тенге, продажи – 523,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 597,5 тенге, продажи – 607,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,4 тенге, продажи – 520 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 598,7 тенге, продажи – 603,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,59 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,5 тенге, продажи – 520,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,9 тенге, продажи – 603,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

