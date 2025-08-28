Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,63 тенге, евро – 622,52 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536,8 тенге, продажи – 539,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 622,9 тенге, продажи – 627,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,61 тенге, продажи – 6,68 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,1 тенге, продажи – 539,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,9 тенге, продажи – 539,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622,1 тенге, продажи – 627,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,59 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.