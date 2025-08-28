Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 августа 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,63 тенге, евро – 622,52 тенге, рубля – 6,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536,8 тенге, продажи – 539,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 622,9 тенге, продажи – 627,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,61 тенге, продажи – 6,68 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,1 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,9 тенге, продажи – 539,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622,1 тенге, продажи – 627,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,59 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

