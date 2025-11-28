Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 514,4 тенге, продажи – 521,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 595,5 тенге, продажи – 605,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,6 тенге, продажи – 516,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 595,3 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,8 тенге, продажи – 517,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,1 тенге, продажи – 601,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,58.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.