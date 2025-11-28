Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 ноября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514,4 тенге, продажи – 521,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 595,5 тенге, продажи – 605,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,6 тенге, продажи – 516,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 595,3 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,8 тенге, продажи – 517,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,1 тенге, продажи – 601,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,58. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: