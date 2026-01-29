Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 января 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,9 тенге, евро – 603,32 тенге, рубля – 6,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 503 тенге, продажи – 510 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 596,9 тенге, продажи – 607 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 502,9 тенге, продажи – 505,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 601,6 тенге, продажи – 606,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 503,2 тенге, продажи – 505,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,9 тенге, продажи – 604,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

