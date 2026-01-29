Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,9 тенге, евро – 603,32 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 503 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 596,9 тенге, продажи – 607 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 502,9 тенге, продажи – 505,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 601,6 тенге, продажи – 606,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 503,2 тенге, продажи – 505,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,9 тенге, продажи – 604,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.