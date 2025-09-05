Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,05 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537 тенге, продажи – 542 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 624 тенге, продажи – 634 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,57 тенге, продажи – 6,67 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,9 тенге, продажи – 540,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 632 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,5 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 625,6 тенге, продажи – 630,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: