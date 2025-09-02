#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Финансы

Изменены правила ведения лицевого счета налогоплательщика

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:00 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 25 августа 2025 года внесены изменения в Правила ведения лицевого счета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, определяющей порядок списания превышения НДС с лицевых счетов налогоплательщиков.

Так, установлено, что списанию подлежит превышение НДС налогоплательщиков, снятых с регистрационного учета по НДС и сложившееся нарастающим итогом:

  • на дату снятия с регистрационного учета по НДС – в случае непредставления ликвидационной налоговой отчетности в установленные сроки;
  • на дату представления ликвидационной налоговой отчетности – в случае представления ликвидационной налоговой отчетности в установленные сроки.

В случае представления дополнительной налоговой отчетности за налоговые периоды до даты снятия с регистрационного учета по НДС, ликвидационной налоговой отчетности, или начисления органом госдоходов сумм НДС по результатам налоговой проверки после списания превышения НДС производится корректировка ранее списанных сумм.

Корректировка ранее списанных сумм производится на основании Реестра к начислению.

Реестр к начислению составляется:

  • при представлении налоговой отчетности к начислению – с минусовым значением на исчисленную сумму НДС;
  • при представлении налоговой отчетности с уменьшением – на сумму уменьшения или превышения НДС;
  • при начислении по результатам налоговой проверки – с минусовым значением на сумму начисления.

Итоговая сумма корректировок должна быть в пределах ранее списанной суммы превышения НДС.

В случае отмены решения органа государственных доходов о снятии с регистрационного учета по НДС на основании решения суда или решения вышестоящего органа Реестр к начислению подлежит сторнированию в течение одного рабочего дня со дня восстановления в регистрационном учете по НДС.

Должностное лицо по контролю за исполнением обязательств по НДС передает должностному лицу, ответственному за ведение учета, Реестр к начислению в течение 5 рабочих дней со дня:

  • истечения срока представления налоговой отчетности по НДС – по налогоплательщикам, снятым с регистрационного учета по НДС и не представившим ликвидационную налоговую отчетность в сроки, установленные статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;
  • представления налоговой отчетности по НДС – по налогоплательщикам, представившим ликвидационную налоговую отчетность в сроки, установленные статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;
  • представления налоговой отчетности по НДС после списания превышения НДС – по налогоплательщикам, представившим:

– ликвидационную налоговую отчетность после сроков, установленных статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;

– дополнительную налоговую отчетность за налоговые периоды до даты снятия с регистрационного учета по НДС;

  • вступления в законную силу уведомления о результатах налоговой проверки – в случае начисления НДС после списания превышения по НДС.

Также говорится, что должностное лицо, ответственное за ведение учета, в течение одного рабочего дня со дня получения Реестра к начислению производит списание превышения НДС или корректировку ранее списанных сумм превышения НДС.

При закрытии лицевого счета списание превышения НДС производится до закрытия лицевого счета.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Полмиллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты в банках
Финансы
12:44, Сегодня
Полмиллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты в банках
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
Финансы
12:38, Сегодня
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
Курс тенге, продажа 420 млн долларов из Нацфонда: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку
Финансы
11:47, Сегодня
Курс тенге, продажа 420 млн долларов из Нацфонда: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: