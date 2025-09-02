Изменены правила ведения лицевого счета налогоплательщика

Приказом министра финансов от 25 августа 2025 года внесены изменения в Правила ведения лицевого счета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, определяющей порядок списания превышения НДС с лицевых счетов налогоплательщиков.

Так, установлено, что списанию подлежит превышение НДС налогоплательщиков, снятых с регистрационного учета по НДС и сложившееся нарастающим итогом:

на дату снятия с регистрационного учета по НДС – в случае непредставления ликвидационной налоговой отчетности в установленные сроки;

на дату представления ликвидационной налоговой отчетности – в случае представления ликвидационной налоговой отчетности в установленные сроки.

В случае представления дополнительной налоговой отчетности за налоговые периоды до даты снятия с регистрационного учета по НДС, ликвидационной налоговой отчетности, или начисления органом госдоходов сумм НДС по результатам налоговой проверки после списания превышения НДС производится корректировка ранее списанных сумм.

Корректировка ранее списанных сумм производится на основании Реестра к начислению.

Реестр к начислению составляется:

при представлении налоговой отчетности к начислению – с минусовым значением на исчисленную сумму НДС;

при представлении налоговой отчетности с уменьшением – на сумму уменьшения или превышения НДС;

при начислении по результатам налоговой проверки – с минусовым значением на сумму начисления.

Итоговая сумма корректировок должна быть в пределах ранее списанной суммы превышения НДС.

В случае отмены решения органа государственных доходов о снятии с регистрационного учета по НДС на основании решения суда или решения вышестоящего органа Реестр к начислению подлежит сторнированию в течение одного рабочего дня со дня восстановления в регистрационном учете по НДС.

Должностное лицо по контролю за исполнением обязательств по НДС передает должностному лицу, ответственному за ведение учета, Реестр к начислению в течение 5 рабочих дней со дня:

истечения срока представления налоговой отчетности по НДС – по налогоплательщикам, снятым с регистрационного учета по НДС и не представившим ликвидационную налоговую отчетность в сроки, установленные статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;

представления налоговой отчетности по НДС – по налогоплательщикам, представившим ликвидационную налоговую отчетность в сроки, установленные статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;

представления налоговой отчетности по НДС после списания превышения НДС – по налогоплательщикам, представившим:

– ликвидационную налоговую отчетность после сроков, установленных статьями 62, 85, 424 Налогового кодекса;

– дополнительную налоговую отчетность за налоговые периоды до даты снятия с регистрационного учета по НДС;

вступления в законную силу уведомления о результатах налоговой проверки – в случае начисления НДС после списания превышения по НДС.

Также говорится, что должностное лицо, ответственное за ведение учета, в течение одного рабочего дня со дня получения Реестра к начислению производит списание превышения НДС или корректировку ранее списанных сумм превышения НДС.

При закрытии лицевого счета списание превышения НДС производится до закрытия лицевого счета.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.