Изменились правила госзакупок и ведения реестров по госзакупкам

И.о. министра финансов приказом от 6 августа 2025 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок и в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Поправки приняты в целях исключения фактов манипуляций сведениями и документами по опыту работы, а также предоставления недостоверной информации.

Расскажем, что поменялось в Правилах осуществления государственных закупок.

В случае, если предметом государственной закупки являются работы или услуги на выполнение (оказание) которых требуется наличие соответствующего разрешения первой или второй категории в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется.

Данный пункт дополнен новыми нормами:

При осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия).

При этом, виды и подвиды соответствующего разрешения (лицензии) на строительно-монтажные работы являются аналогичными предмету проводимых государственных закупок.

В случае если предметом государственных закупок являются работы, не связанные со строительством (работы, не связанные с текущим или средним ремонтом, реставрацией, реэкспозицией существующих объектов, благоустройством, обустройством), потенциальный поставщик подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами в порядке, определенном настоящими Правилами.

Уточняется, что в государственных закупках работ, услуг заказчик принимает решение о необходимости требования от потенциального поставщика наличия материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг.

При этом данное требование не устанавливается в случае осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы.

Также поправками установлено, что цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по текущему ремонту автомобильных дорог признается демпинговой, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на 20%. Ранее в данной норме речь шла только о ремонте зданий и сооружений.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) веб-портал автоматически присваивает условную скидку в размере 0,5% за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим видам работ, более чем на одном объекте строительства, веб-портал автоматически присваивает условную скидку в размере 0,2% за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере 0,1% за каждый последующий объект строительства.

Документом, подтверждающим опыт работы по строительно-монтажным работам, являются электронные копии документов, вносимые в реестр опыта работы в соответствии с Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Установлен лимит по количеству учитываемых объектов (опыта работы) в конкурсе в качестве критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение – не более 3 объектов в год.

Также в правила добавлен новый пункт, в соответствии с которым для целей осуществления государственных закупок, опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика (проектировщика), по объектам, где заказчиками являются негосударственные юридические лица, учитывается только по-технически и (или) технологически сложным объектам (комплексам).

При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика (субпроектировщика), по таким объектам не учитывается.

Также вносятся изменения в конкурсную и аукционную документации.

Помимо этого, внесены изменения в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние 10 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, по объектам, где заказчиками являются государственные учреждения и источником финансирования являются государственные инвестиции рассматриваются с учетом следующих требований:

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика, определяется на основе данных органов казначейства. При этом, при отсутствии сведений и документов в информационной системе казначейства, такие сведения рассматриваются в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 45 Правил;

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика, определяется на основе сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, имеющего опыт работы в качестве генерального подрядчика со статусом "Подтверждено";

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние 10 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, по объектам, где заказчиками являются субъекты квазигосударственного сектора и источником финансирования являются государственные инвестиции, рассматриваются с учетом следующих условий:

сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика, подтверждаются:

- заказчиком (в случае реорганизации – правопреемником заказчика);

- органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль.

Подтверждение осуществляется вышеуказанными органами и лицами на основании обращений потенциальных поставщиков, представленных посредством веб-портала с использованием ЭЦП.

- посредством единого портала комплексной вневедомственной экспертизы проектов в части положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов;

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика, определяется на основе сведений и подтверждающих опыт работы в качестве генерального подрядчика со статусом "Подтверждено";

- посредством единого портала комплексной вневедомственной экспертизы проектов в части положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов;

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям согласно пункту 46 настоящих Правил.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам (нового строительства зданий и сооружений) объектов, отнесенных к технически или технологически сложным, а также, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций за последние 10 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, по объектам, где заказчиками являются негосударственные юридические лица, рассматриваются с учетом следующих условий:

сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, подтверждаются:

- органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль на основании обращений потенциальных поставщиков, представленных посредством веб-портала с использованием электронной цифровой подписи;

- посредством единого портала комплексной вневедомственной экспертизы проектов в части положительного заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проектов;

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям согласно пункту 46 настоящих Правил.

Документами, подтверждающим опыт работы по строительно-монтажным работам, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно; электронная копия акта выполненных работ; электронная копия декларации о соответствии или заключение рабочей комиссии, действовавшей до 1 января 2016 года; электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ; электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Потенциальные поставщики, подтверждающие опыт работы строительно-монтажных работ, где заказчиками являются государственные учреждения вносят документы, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

Потенциальные поставщики, подтверждающие опыт работы строительно-монтажных работ, по объектам, где заказчиками являются субъекты квазигосударственного сектора, а также негосударственные юридические лица вносят документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта.

В случае несоответствия документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта формам, утвержденным в соответствии с законодательством Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, допускается предоставление таких документов, находящихся в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК.

Также в правила добавлена новая норма следующего содержания:

Документами, подтверждающими опыт работы потенциального поставщика по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог международного и республиканского значений являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены, промежуточные сертификаты оплаты) и приемки объектов в эксплуатацию.

Достоверность сведений и документов, подтверждающих такой опыт работы за последние 10 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, подтверждаются на основе данных уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.

Достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика по разработке проектной (проектно-сметной) документации за последние 10 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, подтверждаются положительными экспертными заключениями комплексной вневедомственной экспертизы по проекту строительства.

Достоверность положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта подтверждается посредством единого портала комплексной вневедомственной экспертизы проектов.

Достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика по инжиниринговым услугам по техническому надзору за строительно-монтажными работами за последние 5 лет, предшествующих текущему году, а также за текущий год, подтверждаются документами, предусмотренными пунктом 49 настоящих Правил, а также в порядке, предусмотренном пунктами 44, 44-1 и 45 настоящих Правил.

Достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика по инжиниринговым услугам по техническому надзору за строительно-монтажными работами, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог международного и республиканского значений подтверждается документами, и в порядке, предусмотренном пунктом 46-1 настоящих Правил.

Документами, подтверждающими опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно; электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ; электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Потенциальные поставщики, подтверждающие опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, где заказчиками являются государственные учреждения, вносят документ, предусмотренный подпунктом 1) настоящего пункта.

Потенциальные поставщики, подтверждающие опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, где заказчиками являются субъекты квазигосударственного сектора, вносят документы, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

Потенциальные поставщики, подтверждающие опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами (нового строительства зданий и сооружений) объектов, отнесенных к технически или технологически сложным, а также, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций по объектам, где заказчиками негосударственные юридические лица, вносят документы, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

В случае несоответствия электронной копии акта приемки объекта строительства в эксплуатацию форме, утвержденной в соответствии с подпунктом 22-2) статьи 20 закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, допускается предоставление такого документа, находящегося в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК.

Указывается, что по результатам рассмотрения заявок потенциальных поставщиков о подтверждении достоверности сведений и документов, подтверждающих его опыт работы, вносимых в Реестр опыта работы, посредством веб-портала принимается одно из следующих решений в разрезе каждого опыта работы потенциального поставщика:

о подтверждении, которое принимается в случаях соответствия сведений и документов требованиям;

об отказе в подтверждении, которое принимается в следующих случаях:

- установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы;

- несоответствия сведений и документов требованиям.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.