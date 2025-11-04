#Народный юрист
Право

Правила ведения лицевого счета налогоплательщика утверждены в РК

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:27 Фото: freepik
Приказом министра от 28 октября 2025 года утверждены Правила ведения лицевого счета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • Правила ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента);
  • форма налогового заявления на проведение зачета или возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.

Лицевой счет представляет собой документ для учета исчисленных, начисленных (уменьшенных), перечисленных и уплаченных (с учетом зачтенных и возвращенных) сумм налогов и платежей в бюджет, социальных платежей, а также сумм пеней и штрафов.

Лицевой счет ведется в национальной валюте, а также в натуральной форме, когда налоговым законодательством прямо предусмотрено исполнение налогового обязательства по уплате в натуральной форме.

Учет поступлений налогов, платежей в бюджет ведется согласно единой бюджетной классификации.

Порядок ведения лицевого счета предусматривает:

  • учет исчисленных, начисленных, уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет, социальных платежей, пеней и штрафов, в том числе осуществление сверки расчетов по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам, представления сведений об отсутствии (наличии) задолженности и выписки из лицевого счета налогоплательщика (налогового агента) о состоянии расчетов с бюджетом по всем или отдельным видам налогов, платежей в бюджет, социальных платежей, пеней, штрафов;
  • зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пеней и штрафов;
  • возврат излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пеней и штрафов;
  • списание налога, платежа в бюджет, пеней и штрафов;
  • формирование сальдо расчетов;
  • начисления на лицевой счет суммы разницы между минимальным уровнем цены и суммой заявленной стоимости импортированного товара, включенного в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен;
  • списание превышения налога на добавленную стоимость с лицевых счетов налогоплательщиков;
  • действия, связанные с лицевым счетом налогоплательщика (налогового агента).

Ведение лицевого счета налогоплательщика (налогового агента) включает в себя последующее отражение в лицевом счете исчисленных, начисленных, уменьшенных, уплаченных, зачтенных, возвращенных сумм налога, платежа в бюджет, социальных платежей, передачу и закрытие лицевого счета.

При открытии лицевого счета основанием служит идентификационный номер и регистрационные данные налогоплательщика (налогового агента).

Лицевые счета открываются:

  • для юридического лица, его структурного подразделения, а также структурного подразделения юридического лица-нерезидента, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, нерезидента, осуществляющего деятельность через зависимого агента, а также являющегося налоговым агентом по месту нахождения, уплаты налогов и платежей в бюджет;
  • для физического лица:

- резидента – по месту жительства, уплаты налогов и платежей в бюджет;

- нерезидента – по месту пребывания, по месту нахождения банка.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
