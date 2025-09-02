Нацбанк подготовил поправки к правилам внутреннего контроля

Нацбанк подготовил постановление, которым вносятся поправки в требования к Правилам внутреннего контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

требования к содержанию досье клиента приведены в соответствие с требованиями подпункта 6 пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ;

перечни оффшорных зон приведены в соответствие с Перечнем оффшорных зон, утвержденных постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Перечнем государств с льготным налогообложением;

добавлены требования по надлежащей проверке клиента при осуществлении покупки или продажи аффинированного золота в слитках;

приведение требований к Правилам внутреннего контроля в части обеспечения технического соответствия критериям 15 Рекомендации ФАТФ касательно введения требований по определению и оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ до разработки и внедрения в деятельность уполномоченных организаций новых или развивающихся технологий.

Ожидается, что постановление начнет действовать с IV квартала 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.