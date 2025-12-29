Утверждены правила внутреннего контроля для игорного бизнеса и лотереи

Приказом Минтуризма и спорта утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи.

Внутренний контроль осуществляется субъектами в целях:

обеспечения выполнения субъектами требований закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

минимизации рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.

Субъектами обеспечивается:

разработка и принятие правил внутреннего контроля органом управления или исполнительным органом в соответствии с Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также независимого аудита, в случае наличия решения на проведение независимого аудита;

наличие личного кабинета, обеспечивающее электронное взаимодействие с уполномоченным органом.

Правила внутреннего контроля являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливает порядок действий субъектов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ПВК предусматривают назначение лица, ответственного за реализацию и соблюдение ПВК, из числа руководящих работников субъектов или иных руководителей субъектов не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам Субъектов, ответственным за реализацию и соблюдение ПВК, в том числе о наличии безупречной деловой репутации.

В случае внесения изменений или дополнений в законодательство РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ, с момента введения в действия субъекты в течение 30 календарных дней вносят в ПВК соответствующие изменения или дополнения.

Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включает процедуры:

предоставление сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащая финансовому мониторингу;

применения автоматизированных информационных систем и программных обеспечений, используемых Субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращения деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом;

признания субъектом сложной, необычно крупной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа физическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

документальное фиксирование операций, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган, осуществляется в порядке, установленном субъектом;

информирования работниками субъекта руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства республики о ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК, допущенных работниками субъекта;

взаимодействия лица, ответственного за реализацию и соблюдение ПВК с другими подразделениями, персоналом субъекта, филиалами, уполномоченными органами и их должностными лицами, при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

выполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ (при наличии), установленных юридическим лицом, которое имеет контроль над организацией;

подготовки и представления уполномоченному органу и органу регулятору Субъектом, имеющим контроль над организацией, управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, а также проведения независимого аудита, в случае наличия решения на проведение независимого аудита;

идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур применения упрощенных и усиленных мер проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, юридического лица-нерезидента, иной иностранной структуры без образования юридического лица;

признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ в качестве подозрительной;

оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ и снижению рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

классификации своих клиентов с учетом степени риска легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией;

обеспечение взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор или тотализаторов и осуществление аппаратно-программным комплексом сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу в сфере игорного бизнеса осуществлять контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

обеспечение интеграции автоматизированных информационных систем букмекерских контор или тотализаторов с ЕСУ;

фиксация в автоматизированных системах субъекта уникального идентификатора участника пари, присвоенного в ЕСУ, и сопоставление его с данными клиента, полученными при идентификации;

использование электронных кошельков ЕСУ для осуществления расчетов по ставкам и выплатам выигрышей в случаях, установленных законодательством РК.

Допускается включение субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Субъекты назначают лицо, ответственное за реализацию и соблюдение ПВК, из числа руководящих работников субъектов или иных руководителей субъектов не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также работников субъектов, ответственных за реализацию и соблюдение ПВК.

На должность ответственного работника назначается лицо, имеющее:

высшее образование;

стаж работы не менее двух лет в сфере игорного бизнеса;

безупречную деловую репутацию;

сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

На должность работника структурного подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ назначается лицо, имеющее:

высшее образование;

стаж работы не менее одного года в сфере игорного бизнеса;

безупречную деловую репутацию;

сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Функции ответственного должностного лица либо структурного подразделения в соответствии с программой организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включают:

разработку и согласование ПВК, внесение изменений или дополнений к ним с руководителем субъекта, а также мониторинг реализации и соблюдения ПВК;

организацию и контроль по представлению сведений и информации об операциях и деятельности, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

принятие решений о признании операций и (или) деятельности клиентов подозрительными;

принятие решений об отнесении операций клиентов к сложным, необычно крупным, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

принятие решений о приостановлении либо об отказе от проведения операций клиентов и необходимости направления информации об операциях в уполномоченный орган;

принятие решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами;

направление запросов руководителю субъекта для принятия решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами;

документальное фиксирование решений, принятых в отношении операции клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;

формирование досье клиента на основании данных, полученных в результате реализации ПВК;

информирование руководителя субъекта о выявленных нарушениях ПВК;

принятие мер по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля;

обеспечение конфиденциальности сведений, полученных при осуществлении своих функций;

предоставление информации в уполномоченный орган для осуществления контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

предоставление в уполномоченный орган по его запросу информации, сведений и документов;

подготовка информации о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ и внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ для формирования отчетов руководителю субъекта;

обеспечение мер по хранению всех документов и сведений.

Субъекты в соответствии с возложенными функциями:

обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных при осуществлении полномочий;

предоставляет в уполномоченный орган в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности необходимую информацию для осуществления контроля за исполнением законодательства РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

предоставляют в уполномоченный орган по его запросу необходимую информацию, сведения и документы в соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Допускается включение субъектами дополнительных функций и полномочий ответственного работника либо работника структурного подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приказ вводится в действие с 6 января 2026 года.