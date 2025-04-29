#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Право

Правила внутреннего контроля по противодействию в отмывании доходов: внесены изменения

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 09:50 Фото: pixabay
Приказом АФМ и АЗРК внесены изменения в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено название документа на – Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Уточняется, что к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж.

Документ дополнен пунктом о том, что Правила внутреннего контроля – утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.

Указывается, что программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включает в том числе:

  • хранение всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.
  • фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.

Кроме того, дополнено, что программа управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ включает, но не ограничивается, в том числе:

  • разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.

Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются субъекты.

Совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных
Право
16:33, 28 апреля 2025
В Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных
Размещение и обсуждение паспортов бюджетных программ: утверждены правила
Право
14:27, 28 апреля 2025
Размещение и обсуждение паспортов бюджетных программ: утверждены правила
Досмотр пассажиров и ручной клади на вокзалах и аэропортах: внесены изменения
Право
11:55, 28 апреля 2025
Досмотр пассажиров и ручной клади на вокзалах и аэропортах: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: