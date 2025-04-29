Правила внутреннего контроля по противодействию в отмывании доходов: внесены изменения
В частности, изменено название документа на – Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.
Уточняется, что к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж.
Документ дополнен пунктом о том, что Правила внутреннего контроля – утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.
Указывается, что программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включает в том числе:
- хранение всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.
- фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.
Кроме того, дополнено, что программа управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ включает, но не ограничивается, в том числе:
- разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.
Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются субъекты.
Совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.