Правила внутреннего контроля по противодействию в отмывании доходов: внесены изменения

Приказом АФМ и АЗРК внесены изменения в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено название документа на – Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Уточняется, что к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж.

Документ дополнен пунктом о том, что Правила внутреннего контроля – утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.

Указывается, что программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включает в том числе:

хранение всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.

фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.

Кроме того, дополнено, что программа управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ включает, но не ограничивается, в том числе:

разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;

разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.

Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются субъекты.

Совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.