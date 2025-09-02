#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
539.55
627.55
6.7
Финансы

Как менялись цены на продукты в августе в Казахстане

Как менялись цены на &quot;все необходимое&quot; в августе в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 19:34 Фото: pixabay
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан привели интересные цифры по поводу того, насколько в августе 2025 года изменились цены на продукты, непродовольственные товары и прочее, сообщает Zakon.kz.

Аналитики отметили, что в августе 2025 года месячный уровень индекса потребительских цен составил 1%.

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель – на 21,9%, морковь – на 16,5%, свеклу – на 13,8%, помидоры – на 13,7%, виноград – на 11,9%, капусту – 7,6%, бананы – на 4,1%. Повышение цен наблюдается на шоколад – на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%.

Из непродовольственных товаров в августе кухонные плиты подешевели на 6,3%, холодильники – на 2,6%. Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%.

Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%, наоборот, подорожали стоматологические услуги – на 1%.

"В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%. В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага – на 3,4%, крупа гречневая – на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильник – на 24,5%, электрочайник – на 25,7%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильную доску – на 5,8%, электромясорубку – на 3,1%". Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Также в бюро добавили, что по сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов – на 10%.

Проблема инфляции сегодня в центре внимания и монетарного регулятора, и бизнеса, и рядовых граждан. И хотя Нацбанк 29 августа сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/-1 п.п., его риторика и действия говорят о готовности к жестким мерам. Прогнозы ведущих финансовых институтов и аналитиков подтверждают, что легкого пути к снижению цен не будет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Нацбанк подготовил поправки к правилам внутреннего контроля
Финансы
16:23, Сегодня
Нацбанк подготовил поправки к правилам внутреннего контроля
Золото растет быстрее биткоина – почему инвесторы "бегут в металл"
Финансы
16:11, Сегодня
Золото растет быстрее биткоина – почему инвесторы "бегут в металл"
Курс доллара вырос на торгах 2 сентября
Финансы
15:42, Сегодня
Курс доллара вырос на торгах 2 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: