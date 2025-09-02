Как менялись цены на продукты в августе в Казахстане

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан привели интересные цифры по поводу того, насколько в августе 2025 года изменились цены на продукты, непродовольственные товары и прочее, сообщает Zakon.kz.

Аналитики отметили, что в августе 2025 года месячный уровень индекса потребительских цен составил 1%.

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель – на 21,9%, морковь – на 16,5%, свеклу – на 13,8%, помидоры – на 13,7%, виноград – на 11,9%, капусту – 7,6%, бананы – на 4,1%. Повышение цен наблюдается на шоколад – на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%.

Из непродовольственных товаров в августе кухонные плиты подешевели на 6,3%, холодильники – на 2,6%. Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%.

Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%, наоборот, подорожали стоматологические услуги – на 1%.

"В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%. В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага – на 3,4%, крупа гречневая – на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильник – на 24,5%, электрочайник – на 25,7%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильную доску – на 5,8%, электромясорубку – на 3,1%". Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Также в бюро добавили, что по сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов – на 10%.

Проблема инфляции сегодня в центре внимания и монетарного регулятора, и бизнеса, и рядовых граждан. И хотя Нацбанк 29 августа сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/-1 п.п., его риторика и действия говорят о готовности к жестким мерам. Прогнозы ведущих финансовых институтов и аналитиков подтверждают, что легкого пути к снижению цен не будет.