Каким будет рост цен до конца года – прогнозы по инфляции

Проблема инфляции сегодня в центре внимания и монетарного регулятора, и бизнеса, и рядовых граждан. И хотя Нацбанк 29 августа сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., его риторика и действия говорят о готовности к жестким мерам, сообщает Zakon.kz.

Прогнозы ведущих финансовых институтов и аналитиков подтверждают, что легкого пути к снижению цен не будет.

Как заявил 29 августа 2025 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов, регулятор намерен действовать чрезвычайно жестко.

"При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы Комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию по направлению к цели в 5%". Тимур Сулейменов

По словам председателя НБРК, "повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается". При этом Тимур Сулейменов отметил, что БВУ осознают, что "высокая инфляция в нынешних условиях вредит не только экономике, но и самим финансовым институтам, а также населению".

Глава монетарного регулятора также сообщил о важном инструменте борьбы с инфляцией: со 2 сентября будет внедрена система минимальных резервных требований (МРТ) для банков. С ее помощью из экономики поэтапно планируется изъять до 3,5 трлн тенге – это один из методов борьбы с монетарной инфляцией.

Справка. Минимальные резервные требования (МРТ) – это процент от общей суммы обязательств банка (вкладов, депозитов и других привлеченных средств), который БВУ обязан держать в виде резервов в центральном банке, а не выдавать в виде кредитов. Этот инструмент выполняет сразу несколько функций:

регулирование ставок денежного рынка и ликвидности,

создание буферов ликвидности для финансовых учреждений (макропруденциальная цель),

повышение устойчивости всей системы к системным рискам (макропруденциальная цель),

поддержание эффективности реализации ДКП при различных экономических режимах.

Согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.

Эти прогнозы совпадают с оценками международных финансовых институтов. Так, по данным Goldman Sachs, инфляция в Казахстане вырастет до +11,9% (год к году), а данные по инфляции за август, по их прогнозу, покажут рост с +11,8% г/г до +11,9% г/г. Основной причиной такого роста аналитики называют ослабление тенге, который снизился на 2% (месяц к месяцу) в июне и еще на 3% в июле в торгово-взвешенном выражении.

По мнению Первого кредитного бюро, риторика Нацбанка стала жестче. Если еще месяц назад регулятор считал "высоко вероятным" сохранение базовой ставки до конца 2025 года, то сейчас этот сигнал в сообщении отсутствует. Эксперты отмечают, что, хотя годовая инфляция в июле притормозила на июньском уровне в 11,8%, месячная оказалась выше среднегодовых значений последних лет, а инфляционные ожидания населения выросли.

С этим согласен и финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. Он объясняет, что годовая инфляция держится на 11,8% в июне-июле, а ослабление курса тенге, который прошел психологический порог "500", создает дополнительные риски. Эксперт ожидает, что правительство, особенно после сентябрьского Послания президента народу Казахстана, будет акцентировать внимание на "сдерживании инфляции, таргетированной поддержке и курсовых рисках" с учетом нового Налогового кодекса и "обеления" экономики.

В общем, все эксперты единодушны: ситуация с инфляцией остается напряженной. Несмотря на временную паузу в повышении базовой ставки, Национальный банк не исключает ужесточения политики, если темпы роста цен не покажут значимого замедления.

