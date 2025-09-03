Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,55 тенге, евро – 627,55 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 624 тенге, продажи – 634 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,63 тенге, продажи – 6,74 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 539,1 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,59 тенге, продажи – 6,71 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,6 тенге, продажи – 541,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,9 тенге, продажи – 629,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.