#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Финансы

Коды назначения платежей: внесены изменения

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:23 Фото: pexels
Постановлением правления Национального банка от 25 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлена Детализированная таблица кодов назначения платежей.

Что изменилось:

  • изменен код 721 – "Платежи за недвижимость в РК" (раздел 7: Товары и нематериальные активы);
  • добавлен новый код 723 – "Платежи за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве". 

Изменения вводятся в действие со 2 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан снижает зависимость от поставок из России
Финансы
16:33, 03 сентября 2025
Казахстан снижает зависимость от поставок из России
Доллар еще подорожал на торгах 3 сентября
Финансы
15:41, 03 сентября 2025
Доллар еще подорожал на торгах 3 сентября
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
Финансы
15:00, 03 сентября 2025
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: