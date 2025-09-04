Коды назначения платежей: внесены изменения

Постановлением правления Национального банка от 25 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлена Детализированная таблица кодов назначения платежей. Что изменилось: изменен код 721 – "Платежи за недвижимость в РК" (раздел 7: Товары и нематериальные активы);

добавлен новый код 723 – "Платежи за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве". Изменения вводятся в действие со 2 января 2026 года. Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег.

