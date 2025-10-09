Правила формирования тарифов: внесены изменения

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 3 октября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что заявление об изменении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, поданное субъектом в адрес ведомства уполномоченного органа для получения предварительного согласования, рассматривается в срок не более семи рабочих дней с момента его поступления.

В течение трех рабочих дней с момента получения заявления ведомство уполномоченного органа проверяет полноту предоставленных материалов и направляет субъекту уведомление о принятии заявления к рассмотрению либо об отказе в его принятии в случае неполноты предоставленных материалов.

До вынесения предварительного согласования заявление подлежит согласованию с техническим оператором в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При рассмотрении проекта тарифной сметы и инвестиционной программы ведомство уполномоченного органа осуществляет оценку их потенциального влияния на размер тарифа.

По итогам рассмотрения выдается предварительное согласование, содержащее:

рекомендации по планам финансирования;

предложения по обеспечению экономической обоснованности затрат;

меры по обеспечению качества и надежности предоставляемых услуг;

предложения по повышению эффективности использования инвестиций и минимизации их воздействия на тариф для потребителей.

Итоги рассмотрения отражаются на электронной платформе закупок модернизации.

Также говорится, что изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта не более одного раза в год.

Основаниями изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия являются:

изменение вида и стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством республики;

изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет;

изменение утвержденной инвестиционной программы или условий заключенного договора займа, затраты по которым предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе в связи с реализацией государственных программ или национальных проектов, а также документов системы государственного планирования;

увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;

изменение себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению или реализации тепловой энергии и водоснабжению, связанное с изменением цены на газ и его транспортировку;

несоблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг;

несоответствие деятельности субъекта, предоставляющего регулируемую услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 закона "Об электроэнергетике" на основании информации государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

недостижение показателей эффективности деятельности субъектов;

получение на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами, за исключением субъектов, предоставляющих регулируемые услуги, от местных исполнительных органов, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, в соответствии с планом передачи на баланс или в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;

изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемые услуги.

в случае недостижения номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год, уровня номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности по республике применяется расчет увеличения в утвержденной тарифной смете уровня заработной платы одного работника не более двадцати процентов в год до достижения соответствующего уровня по видам экономической деятельности по РК.

При этом основанием для изменения является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год, предусмотренной для субъектов, оказывающих регулируемые услуги.

передача субъекту в имущественный наем (аренду) или доверительное управление магистрального газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана.

В случае изменения тарифа до истечения его срока действия изменяется соответствующая статья затрат.

При этом в случае возникновения фактических расходов или доходов за предыдущий законченный период (год), полученных из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у единого закупщика электрической энергии, ведомство уполномоченного органа и его территориальный орган для субъектов в сферах передачи электрической энергии, водоснабжения или водоотведения изменяет затратную часть тарифа, на сумму необоснованно полученного или недополученного дохода, за исключением затрат по балансирующему рынку электрической энергии, при изменении тарифа на основании пункта 601 правил (изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год, и по инициативе субъекта не более одного раза в год).

Указывается, что при изменении тарифа до истечения его срока действия утвержденной тарифной смете исключаются инвестиционные затраты (прибыль, амортизационные отчисления, капитальные затраты, приводящие к росту стоимости основных средств).

Ведомство уполномоченного органа инициирует изменение тарифа до истечения его срока действия (изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год, и по инициативе субъекта не более одного раза в год) на основании:

отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы;

информации потребителя о планируемом увеличении объемов потребляемых регулируемых услуг с приложением подтверждающих документов.

По результатам анализа представленных с заявлением расчетов и материалов ведомство уполномоченного органа корректирует условно-переменные затраты и объемы оказываемых услуг или оставляет без рассмотрения заявление субъекта на изменение тарифа, если такое изменение приводит к повышению утвержденного тарифа.

Ведомство уполномоченного органа для субъектов, предоставляющих регулируемые услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети и услуги за пользование национальной электрической сети, корректирует условно-переменные затраты, объемы оказываемых услуг и прибыль (на покрытие заемного финансирования и возмещения заемных ресурсов (резервирование средств, суммы вознаграждения от их размещения (в облигациях и других ценных бумагах, на депозитах в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также на выплату авансовых платежей по заключенным договорам в рамках исполнения утвержденной инвестиционной программы) до даты погашения полной стоимости облигационного займа) или изменения инвестиционной программы в сторону роста ее суммы), не превышающую допустимый уровень прибыли, для развития и эффективного функционирования субъекта естественной монополии.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.