Использование объектов гражданской обороны: внесены изменения

Постановлением правительства от 25 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила создания и использования объектов гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что объекты гражданской обороны – это запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления, защитные сооружения гражданской обороны, простейшие укрытия, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

Объекты гражданской обороны создаются с учетом требований строительных норм и правил Республики Казахстан, а также рекомендаций по проектированию уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Для оперативного управления силами и средствами гражданской защиты заблаговременно создаются запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления.

Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты обеспечивает создание запасных (загородных) и подвижных пунктов управления для начальника гражданской обороны РК и центральных исполнительных органов. При этом подвижные пункты управления создаются только для центральных исполнительных органов, ответственных за обеспечение и функционирование республиканских служб гражданской защиты.

Центральные исполнительные органы обеспечивают создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления.

Государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту РК, а также местные исполнительные органы обеспечивают создание запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления. При этом подвижные пункты управления создаются только для местных исполнительных органов областей, городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также правоохранительных и специальных государственных органов.

Допускается совместное размещение центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, в одном запасном пункте управления по отраслевому признаку.

При этом запасные пункты управления размещаются вне зон возможных разрушений городов, отнесенных к группам по гражданской обороне (за исключением городских запасных пунктов управления), вне зон возможного катастрофического затопления и зон возможного распространения сильнодействующих ядовитых веществ, а также в районах, не граничащих с сопредельными государствами.

Городские запасные пункты управления размещаются в пределах города, вне территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Вместе с тем дополнено, что основным элементом запасных пунктов управления является оперативный зал с центром управления, помещением для руководства, оперативного состава, подразделений оперативно-дежурной службы и защиты государственных секретов.

В состав запасных пунктов управления также входят узлы защищенной и незащищенной связи, приемно-передающий центр, помещения для аппаратуры централизованного оповещения, средства радиовещания и спутниковой связи, пункта приема и передачи информации.

Оперативный зал оснащается техническими средствами связи, средствами отображения обстановки (в том числе видеостены), оргтехники и рабочей документацией.

Указывается, что при возникновении военных конфликтов в случае выхода из строя запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, центральными и местными исполнительными органами осуществляется создание дополнительных пунктов управления на базе простейших укрытий.

Защитные сооружения гражданской обороны создаются для защиты наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также защиты нетранспортабельных больных, дальнейшая эвакуация которых может повлечь за собой ухудшение их состояния или вызвать осложнения, угрожающие жизни, а также медицинского и обслуживающего персонала медицинских организаций.

Наибольшая работающая смена предназначена для выполнения мобилизационных заданий и обеспечения мероприятий гражданской обороны организации, продолжающей свою деятельность в период военного положения или в военное время.

Правила также дополнены пунктами о том, что дополнить пунктами о том, что защитные сооружения гражданской обороны, за исключением мобильных защитных сооружений гражданской обороны, подлежат государственной регистрации в правовом кадастре по месту нахождения объекта недвижимости.

Защитное сооружение гражданской обороны (отдельно стоящее или встроенное) в составе здания и сооружения рассматривается как отдельный объект недвижимости с присвоением самостоятельного кадастрового номера.

Решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по представлению территориальных органов уполномоченного органа утверждается перечень защитных сооружений гражданской обороны, являющихся государственной собственностью и подлежащих государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения прав (обременения прав) на недвижимое имущество в регистрирующем органе в соответствии с законодательством РК.

Также добавлено, что в период военного положения или в военное время для защиты населения от поражающих факторов обычных средств поражения, в том числе ракетного, авиационного и огнестрельного оружия, используются простейшие укрытия.

Задействование запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления осуществляется при возникновении военных конфликтов.

Состав и численность органов управления гражданской защиты, размещаемых в запасных пунктах управления в зависимости от возможной обстановки, определяются соответствующими начальниками гражданской обороны.

Постановление вводится в действие с 25 августа 2025 года.

