Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,18 тенге, евро – 628,93 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537,9 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 624,8 тенге, продажи – 634,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,63 тенге, продажи – 6,74 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 539,5 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 625,3 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.