Обновлены требования к заключению договора по кредитам

Постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложен Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита.

Договор о предоставлении микрокредита, в соответствии с которым организация предоставляет заемщику микрокредит, заключается с учетом требований гражданского законодательства республики к письменной форме сделки.

Указывается, что до заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим лицом организация информирует физическое лицо, вне зависимости от способа его обращения за получением микрокредита, о размере ставки вознаграждения в процентах годовых, размере годовой эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), сумме переплаты по микрокредиту, а также осуществляет мероприятия, предусмотренные подпунктами 3, 4 и 5 пункта 2 статьи 7 Закона, с обязательным фиксированием перечня осуществленных организацией мероприятий, который приобщается к кредитному досье заемщика по данному договору.

До принятия решения о предоставлении микрокредита физическому лицу организация осуществляет проверку информации, содержащейся в кредитном отчете либо информационной системе уполномоченного государственного органа, на предмет наличия следующих сведений:

об установлении физическим лицом добровольного отказа от получения микрокредитов;

о призыве физического лица на срочную воинскую службу;

о ранее полученных физическим лицом банковских займов и (или) микрокредитов;

о зарегистрированном браке (супружестве) физического лица.

В случае наличия в кредитном отчете физического лица информации, указанной в подпункте 1 пункта 5, организация отказывает в предоставлении микрокредита за исключением следующих случаев:

выдачи микрокредита ломбардом;

передачи суммы потребительского микрокредита на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг получение которых подтверждается заемщиком (покупателем);

передачи суммы потребительского микрокредита на цели погашения задолженности по микрокредиту заемщика, полученному в той же организации.

Организация также отказывает физическому лицу в заключении договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, посредством интернета, и информирует его о необходимости обращения в организацию или филиал организации с указанием их адресов при наличии в совокупности следующих случаев:

в кредитном отчете физического лица отсутствует информация о ранее полученных им банковских займах или микрокредитах;

сумма, указанная в заявлении на заключение договора о предоставлении потребительского микрокредита, превышает 75-кратный размер месячного расчетного показателя, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Требование, предусмотренное частью первой данного пункта, не распространяется на случаи заключения договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, если микрокредит выдается на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается заемщиком (покупателем), и сумма потребительского микрокредита переводится на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг.

В случае наличия в ИС информации о зарегистрированном браке физического лица организация получает согласие супруга (супруги) на предоставление потребительского микрокредита физическому лицу.

Также предусмотрено, что до заключения с физическим лицом договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, организация осуществляет мероприятия по противодействию мошенничеству.

Указывается, что организация заключает договор о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, с физическим лицом, не достигшим 21 года, либо старше 55 лет, только после предоставления данным физическим лицом согласия на его заключение, оформленного в соответствии с требованиями.

Указанное требование также распространяется на случаи выдачи потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, в том числе в рамках соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии.

Согласие на заключение договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, либо на получение потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, оформляется в произвольной форме и содержит следующие обязательные условия:

дату оформления Согласия;

сведения о физическом лице: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер;

сведения о потребительском микрокредите, не обеспеченном залогом имущества: сумма, срок, размер ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается физическим лицом при его личном присутствии в организации.

В случае заключения договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, посредством интернета согласие оформляется в кредитном бюро, на веб-портале "электронного правительства" либо посредством объектов информатизации организации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе "электронного правительства", и удостоверяется электронной цифровой подписью.

Оформление Согласия производится также через объекты информатизации, интегрированные с сервисами, размещенными на шлюзе "электронного правительства" юридического лица, оказывающего услуги организации на основании соответствующего договора.

Непредоставление (не оформление) физическим лицом Согласия в течение срока действия решения организации о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, является отказом физического лица в получении им такого микрокредита.

Срок действия решения организации о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, устанавливается в соответствии с внутренними документами организации.

Организация обеспечивает хранение Согласия до полного исполнения заемщиком-физическим лицом обязательств по договору о предоставлении микрокредита, в том числе в рамках соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии.

Вместе с тем с 30 сентября 2025 года вводится в действие норма, предусматривающая, что:

Передача денег заемщику-физическому лицу по потребительскому микрокредиту, не обеспеченному залогом имущества, на основании договора о предоставлении микрокредита, заключенного посредством интернета, размер которого составляет 75-кратный и более месячный расчетный показатель, осуществляется организацией в соответствии с требованиями постановления № 217.

Также в новой редакции изложен Порядок заключения договора банковского займа.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила предоставления микрокредитов онлайн.