Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,9 тенге, продажи – 540,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 626,8 тенге, продажи – 636,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,5 тенге, продажи – 540 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 540 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,3 тенге, продажи – 631,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,45. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

