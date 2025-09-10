Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535,9 тенге, продажи – 540,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 626,8 тенге, продажи – 636,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,5 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,3 тенге, продажи – 631,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.