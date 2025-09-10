#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:11 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,76 тенге, евро – 630,85 тенге, рубля – 6,45 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 535,9 тенге, продажи – 540,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 626,8 тенге, продажи – 636,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,5 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,3 тенге, продажи – 631,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,45.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
