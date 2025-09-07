Как поменялись цены на популярные криптовалюты 7 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 111 104,1 $; изменения за 24 часа: +0,35%.

Ethereum (ETH): 4 303,41 $; изменения за 24 часа: +0,25%.

Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

BNB (BNB): 871,60 $; изменения за 24 часа: +1,73%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,217576 $; изменения за 24 часа: +1,51%.

Cardano (ADA): 0,8276 $; изменения за 24 часа: +0,82%.

По состоянию на 7 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 537,77 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.