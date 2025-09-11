Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,2 тенге, евро – 629,64 тенге, рубля – 6,34 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 628 тенге, продажи – 636 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,6 тенге, продажи – 540,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,2 тенге, продажи – 631,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,38.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.