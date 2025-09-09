Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,13 тенге, евро – 627,44 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 534 тенге, продажи – 539 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 624 тенге, продажи – 634 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,3 тенге, продажи – 538,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 535,5 тенге, продажи – 538,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,9 тенге, продажи – 630,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

