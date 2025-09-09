Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,13 тенге, евро – 627,44 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 534 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 624 тенге, продажи – 634 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,3 тенге, продажи – 538,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 633,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 535,5 тенге, продажи – 538,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,9 тенге, продажи – 630,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,52.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.