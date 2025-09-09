#АЭС в Казахстане
Пилотный проект по "Цифровому НДС" продлят до конца 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект изменений в Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания государственной услуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" ("Цифровой НДС"), сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на продление срока действия пилотного проекта для полноценной автоматизации процессов и оценки результатов.

Целью проекта является доработка действующих правил для более четкого урегулирования действий участников пилота, в частности, при:

  • осуществлении предоплаты на основании электронного договора;
  • внесении корректировок в электронные счета-фактуры.

Также в целях проведения дополнительного анализа и тестирования механизмов предлагается продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года.

Как ожидается, вносимые дополнения позволят устранить выявленные в ходе пилотного проекта неопределенности, повысить прозрачность процедур и обеспечить единообразие практики применения электронных документов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября 2025 года.

В рамках Пилотного проекта предлагается возврат НДС производить в течение 15 рабочих дней вместо 55 (более 70%) и 75 рабочих дней без проведения налоговой проверки.

Для этого участнику необходимо приобрести у Национального банка через банки второго уровня цифровой тенге с маркированным НДС (запрограммированным), который может быть использован исключительно по целевому назначению – для расчетов с поставщиками по электронным счет-фактурам и с бюджетом по уплате НДС.

Цифровой тенге в их маркированной части не может быть использован для других целей или обналичен.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
