Пилотный проект по "Цифровому НДС" продлят до конца 2026 года
Проект направлен на продление срока действия пилотного проекта для полноценной автоматизации процессов и оценки результатов.
Целью проекта является доработка действующих правил для более четкого урегулирования действий участников пилота, в частности, при:
- осуществлении предоплаты на основании электронного договора;
- внесении корректировок в электронные счета-фактуры.
Также в целях проведения дополнительного анализа и тестирования механизмов предлагается продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года.
Как ожидается, вносимые дополнения позволят устранить выявленные в ходе пилотного проекта неопределенности, повысить прозрачность процедур и обеспечить единообразие практики применения электронных документов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября 2025 года.
В рамках Пилотного проекта предлагается возврат НДС производить в течение 15 рабочих дней вместо 55 (более 70%) и 75 рабочих дней без проведения налоговой проверки.
Для этого участнику необходимо приобрести у Национального банка через банки второго уровня цифровой тенге с маркированным НДС (запрограммированным), который может быть использован исключительно по целевому назначению – для расчетов с поставщиками по электронным счет-фактурам и с бюджетом по уплате НДС.
Цифровой тенге в их маркированной части не может быть использован для других целей или обналичен.