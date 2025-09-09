Курс доллара вырос на торгах 9 сентября, а рубля – снизился

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,76 тенге, поднявшись на 1,67 тенге.

Курс рубля понизился до 6,51 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,27 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,5-539,9 тенге, евро – по 630,5-634,5 тенге, рубли – по 6,37-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 9 сентября.

Так Цена нефти марки Brent подорожала на 1,1% — до $66,75 за баррель, а WTI — на 0,9% — до $62,84.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 535,13 тенге, евро – 627,44 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 сентября, можно здесь.