Курс доллара снова вырос на торгах 9 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,48 тенге, поднявшись на 1,98 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,02 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,55 тенге(-0,33).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-521,1 тенге, евро – по 569,9-576 тенге, рубли – по 5,92-6,04 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,39%, до 60,63 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 3,74%, до 57,35 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,57 тенге, евро – 566,59 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 апреля, можно здесь.