Курс доллара снова вырос на торгах 9 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,48 тенге, поднявшись на 1,98 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,02 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,55 тенге(-0,33).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-521,1 тенге, евро – по 569,9-576 тенге, рубли – по 5,92-6,04 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,39%, до 60,63 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 3,74%, до 57,35 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,57 тенге, евро – 566,59 тенге, рубля – 6,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 апреля, можно здесь.