Платежи и переводы в Казахстане: что изменилось в 2025 году

Специалисты Fingramota.kz сегодня, 9 сентября 2025 года, рассказали о нововведениях в системе платежей и переводов, сообщает Zakon.kz.

Они отметили, что в текущем году в Казахстане заработали (и продолжают подключаться) межбанковские переводы по номеру телефона, финализируется внедрение единого стандарта QR для осуществления платежей, усиливаются биометрические проверки для онлайн оплаты, обновляются правила онлайн-кредитования и готовятся потребительские нормы по прозрачности тарифов.

Все это влияет на то, как мы платим и переводим – и как защищаем себя от мошенничества.

Что нового появилось

Переводы между банками по номеру телефона. Теперь деньги можно отправлять не по IBAN, а по номеру мобильного – даже если получатель в другом банке. Сервис разворачивается поэтапно: первые пять банков включились в июне, еще несколько в процессе, полное подключение всех БВУ регулятор ожидает к концу 2025 года.

Если в вашем приложении есть опция "по номеру телефона" – проверяйте доступность для адресата и банк получателя.

Единый стандарт QR для проведения платежей. С помощью единого стандарта QR для проведения платежей, вы сможете платить в разных банках без "несовместимости" QR-сетей. Функционал межбанковских QR-платежей готов на стороне инфраструктуры; банки дорабатывают свои системы и поэтапно подключаются. Ожидается, что к концу года сервис будет доступен всем.

Переводы "по телефону" сокращают ошибки с IBAN, а единый стандарт QR избавляет от "не того" приложения на кассе. Но не теряйте бдительность: перед подтверждением операции внимательно смотрите имя получателя в приложении и реквизиты на экране терминала/QR.

Биометрия и "онлайн-клиенты". Для онлайн-услуг банки усиливают идентификацию: вводится обязательная биометрическая проверка и двухфакторная аутентификация для дистанционных продуктов. Часть требований вступила в силу в июле-августе 2025 года. Дополнительные проверки уменьшают шанс, что злоумышленник оформит кредит "удаленно" от вашего имени.

Проходите биометрию только в официальных приложениях/отделениях и не передавайте фото/видео третьим лицам.

Новые правила онлайн-микрокредитов. Обновлены требования к дистанционной выдаче: больше проверок личности, хранение видеозаписей сессий и дополнительные меры при подозрении на утечку персональных данных. Часть норм действует с 31 августа 2025 года, а часть – с 30 сентября.

Антифрод-центр и оперативные блокировки. Национальный банк утвердил правила Центра обмена данными по транзакциям с признаками мошенничества. Это позволяет быстрее обмениваться "сигналами" между участниками рынка и оперативно ограничивать подозрительные операции для защиты клиентов. Часть положений вводится сейчас, часть – с 2026 года.

Если платеж попал "под подозрение", банк может оперативнее ограничить операцию/средства до выяснения. Это не всегда удобно, но помогает прервать мошенническую цепочку.

Переводы под прицелом

Комитет государственных доходов рассказал, что внедрены критерии для мониторинга мобильных переводов, которые могут вызвать интерес у проверяющих органов. Они в первую очередь направлены на тех граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность и при этом не платят налоговые отчисления.

Таких критериев всего 3, но они должны соблюдаться вместе:

Переводы от более, чем 100 физических лиц в месяц;

На протяжении 3 месяцев;

Общая сумма переводов более 1 млн тенге.

То есть, если на празднике вам сделали перевод все ваши родственники и друзья, а уже в следующем месяце вы получили гораздо меньшее количество переводов, то интереса ваши финансы не вызовут. Если вы сделали несколько десятков или даже сотен переводов одному и тому же человеку, например, члену вашей семьи – в этом тоже ничего страшного, это посчитается за "один", то есть за одно физическое лицо. Если коллеги "скинулись" на подарок и все перевели вам – тоже ничего страшного. А вот если коллег больше 100, и вы выступаете в качестве организатора праздников каждый месяц, тогда возможно стоит придумать иной способ поздравления коллег.

В любом случае, если КГД заметит что-то подозрительное, то для начала пришлет уведомление и даст возможность гражданину объяснить происхождение переводов и их цель.

Для тех же, кто все-таки занимается какой-то деятельностью, но как предприниматель не зарегистрировался до сих пор – есть простой совет сделать это. Благо налоговые режимы у нас довольно лояльны, а сдать отчетность сейчас можно практически в автоматическом режиме.

Как безопасно платить и переводить – короткий чек-лист

Никогда не включайте демонстрацию экрана по просьбе "сотрудника банка/госоргана" и не устанавливайте программы удалённого доступа. Сейчас фишеры часто не просят коды – они "считывают" их с вашего экрана. Проверяйте получателя. При переводе по номеру телефона в приложении всегда отображается ФИО/название – сравните с тем, кому отправляете. При оплате по QR читайте подпись на экране и сумму перед подтверждением. Включите лимиты и уведомления. Поставьте дневные/разовые лимиты для P2P и онлайн-платежей. Мгновенные смс/пуш-оповещения помогают остановить фрод в первые минуты. Проходите биометрию только в официальных каналах. Не пересылайте селфи, видео и копии документов "для проверки" в мессенджерах. Двухфакторная защита везде. Привяжите приложения к номеру и e-mail, используйте сложные пароли и менеджеры паролей, не повторяйте пароли между банком и почтой. Следите за тарифами. Если банк сообщает о будущих изменениях по переводам/платежам – заранее оцените альтернативы. Не спешите с "выгодными предложениями". Мошенники активно маскируются под "поддержку" новых сервисов – криптокарт, переводов по телефону, "возвратов" и т.п. Любая просьба "срочно подтвердить/установить" – красный флаг. Спорная операция? Срочно звоните в банк по номеру на обороте карты или в приложении, подавайте заявление на оспаривание, фиксируйте переписку. Антифрод-механизмы работают быстрее, когда вы действуете сразу.

Фото: fingramota.kz

