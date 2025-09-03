#АЭС в Казахстане
Финансы

Важно: какие налоги и платежи нужно оплатить в сентябре 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:21 Фото: freepik
В сентябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе сдачи деклараций формы 250 и 270.

Так, нужно представить:

Налоговые отчетности

До 15 сентября:

  • Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2024 года.
  • Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе за 2024 год.
  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июль.

До 22 сентября:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август.

Кроме того, необходимо оплатить до 22 сентября:

  • НДС в ЕАЭС за август 2025 года.
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за август 2025 года.

До 25 сентября:

  • ИПН по декларации о доходах и имуществе формы 270.00.
  • КПН, авансовые платежи за сентябрь.
  • КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе.
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в августе.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за август.
  • Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за август.


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
