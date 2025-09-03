Важно: какие налоги и платежи нужно оплатить в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.
Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе сдачи деклараций формы 250 и 270.
Так, нужно представить:
Налоговые отчетности
До 15 сентября:
- Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2024 года.
- Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе за 2024 год.
- Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июль.
До 22 сентября:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август.
Кроме того, необходимо оплатить до 22 сентября:
- НДС в ЕАЭС за август 2025 года.
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за август 2025 года.
До 25 сентября:
- ИПН по декларации о доходах и имуществе формы 270.00.
- КПН, авансовые платежи за сентябрь.
- КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе.
- КПН, ИПН с доходов, выплаченных в августе.
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за август.
- Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
- Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за август.
