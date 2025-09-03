Важно: какие налоги и платежи нужно оплатить в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе сдачи деклараций формы 250 и 270. Так, нужно представить: Налоговые отчетности До 15 сентября: Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе за 2024 год.

Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июль. До 22 сентября: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август. Кроме того, необходимо оплатить до 22 сентября: НДС в ЕАЭС за август 2025 года.

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за август 2025 года. До 25 сентября: ИПН по декларации о доходах и имуществе формы 270.00.

КПН, авансовые платежи за сентябрь.

КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе.

КПН, ИПН с доходов, выплаченных в августе.

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за август.

Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы.

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за август.



