Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,84 тенге, евро – 634,46 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538,64 тенге, продажи – 543,64 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 629,6 тенге, продажи – 637,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,1 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 635 тенге, продажи – 639 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,7 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 630,8 тенге, продажи – 636 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: