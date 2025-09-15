Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,84 тенге, евро – 634,46 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538,64 тенге, продажи – 543,64 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 629,6 тенге, продажи – 637,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,1 тенге, продажи – 543,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 635 тенге, продажи – 639 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,7 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 630,8 тенге, продажи – 636 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,46.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.