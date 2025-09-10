Некоторым налогоплательщикам предоставят отсрочку для уплаты налогов
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект приказа "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", сообщает Zakon.kz.
В частности, документ определяет порядок и условия:
- предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов или плат органом государственных доходов;
- введения предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (5 898 000 тенге в 2025 году) и испытывающим временные финансовые затруднения.
Как отмечают в Минфине, это позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript