Некоторым налогоплательщикам предоставят отсрочку для уплаты налогов

Министерство финансов подготовило проект приказа "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ определяет порядок и условия:

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов или плат органом государственных доходов;

по уплате налогов или плат органом государственных доходов; введения предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (5 898 000 тенге в 2025 году) и испытывающим временные финансовые затруднения.

Как отмечают в Минфине, это позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.