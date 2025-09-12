Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538,6 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 629,6 тенге, продажи – 639 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 542,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 632,5 тенге, продажи – 636,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,27 тенге, продажи – 6,39 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,2 тенге, продажи – 543,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,3 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,35.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.