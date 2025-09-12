#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 538,6 тенге, продажи – 543,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 629,6 тенге, продажи – 639 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 542,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 632,5 тенге, продажи – 636,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,27 тенге, продажи – 6,39 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,2 тенге, продажи – 543,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,3 тенге, продажи – 633 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,35.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
Финансы
10:10, Сегодня
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 сентября
Финансы
09:41, Сегодня
Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 сентября
Объявлен отбор в кадровый резерв АРРФР
Финансы
09:00, Сегодня
Объявлен отбор в кадровый резерв АРРФР
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: