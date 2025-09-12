Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538,6 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 629,6 тенге, продажи – 639 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 542,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 632,5 тенге, продажи – 636,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,27 тенге, продажи – 6,39 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,2 тенге, продажи – 543,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,3 тенге, продажи – 633 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,35. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: