Финансы

Госпрограмма "Өрлеу" фонда Даму поддерживает предпринимателей в развитии бизнеса

Предпринимателей в развитии бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:23 Фото: Банк ЦентрКредит
Программа "Өрлеу" помогает предпринимателям Казахстана успешно развивать бизнес, демонстрируя свою эффективность как инструмент устойчивого роста и расширения бизнеса по всей стране. Уже сотни предпринимателей воспользовались программой через Банк ЦентрКредит и реализовали свои идеи.

Поддержка предпринимателей осуществляется в приоритетных отраслях деятельности – обрабатывающая промышленность, переработка в агропромышленном комплексе, туризм, медицина, образование, транспорт, логистика и складирование, сбор, обработка и удаление отходов.

Ярким примером эффективности программы стала компания "KazPan (КазПан)" в Астане. Производитель сэндвич-панелей получил кредит на приобретение сырья и установку новейшего оборудования, что дало возможность значительно увеличить объемы выпуска качественной строительной продукции, необходимой рынку.

Еще одним успешным проектом стало сотрудничество банка с предприятием "Bashpay" в Шымкенте. Здесь реализуется уникальный проект по производству высококачественного искусственного кондитерского меда, востребованного предприятиями пищевой отрасли. Кредит позволил предприятию приобрести новое оборудование и обеспечить стабильность поставок готовой продукции на рынок.

Компания "CIS market" смогла завершить строительство крупного производственно-логистического комплекса в Алматы. Комплекс обеспечит поставку качественного сырья и ингредиентов отечественным пищевым компаниям.

Проект "Solar Power" занимается производством электрораспределительного оборудования, трансформаторных подстанций и низковольтных распределительных шкафных устройств. Кредитные средства были использованы для закупки необходимого сырья и комплектующих, что обеспечило расширение производственных мощностей и выход на новые рынки сбыта.

Таким образом, сотрудничество с БЦК стало ключевым фактором успеха и роста предпринимательской инициативы, демонстрируя важность финансовой поддержки для реализации перспективных проектов. Государственная программа "Өрлеу" становится мощным инструментом для поддержки инициативных бизнесменов и формирования новых точек экономического роста регионов Казахстана, открывая перспективы масштабирования успешного опыта реализации перспективных проектов в будущем.
Участники программы могут воспользоваться гарантией Фонда "Даму", что существенно упрощает получение необходимых финансовых ресурсов, снижая требования к обеспечению займов.

Лицензия №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК

Партнерский материал

Айсулу Омарова
