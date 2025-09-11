Курс доллара еще немного вырос на торгах 11 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,89 тенге, поднявшись еще на 0,65 тенге.
Курс рубля понизился до 6,31 тенге (-0,09).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 630-634 тенге, рубли – по 6,21-6,35.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,36%, до 67,25 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,44%, до 63,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,2 тенге, евро – 629,64 тенге, рубля – 6,34 тенге.
