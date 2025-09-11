#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара еще немного вырос на торгах 11 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,89 тенге, поднявшись еще на 0,65 тенге.

Курс рубля понизился до 6,31 тенге (-0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 630-634 тенге, рубли – по 6,21-6,35.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,36%, до 67,25 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,44%, до 63,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  538,2 тенге, евро – 629,64 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 сентября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
