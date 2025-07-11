Курс доллара вырос на торгах 11 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге.
Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,67 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,46 тенге (+0,29).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,3-523,5 тенге, евро – по 609-613 тенге, рубли – по 6,61-6,73 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 11 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,47%, до 68,96 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,60%, до 66,97 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 июля, можно здесь.