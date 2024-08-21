Как развивается нефтегазовый сектор Казахстана в 2024 году?

В 2023 году, по данным Бюро национальной статистики, доля валовой добавленной стоимости нефтегаза в ВВП страны составила 16,2%, а в абсолютном выражении отрасль произвела 20,14 трлн тенге, и это на 8,3% больше, чем годом ранее.

В 2024-м нефтегаз продолжает свое развитие, все больше занимаясь переработкой сырья через создание новых и расширение уже существующих инвестиционных проектов.

Если углубиться в детали, то самый большой вклад в экономику вносит первичный сектор, то есть непосредственно добыча сырой нефти и природного газа, – это 9,1% от ВВП, а в денежном выражении – 10,88 трлн тенге. Следующий этап – вторичный сектор с нефтепереработкой и строительством трубопроводов – составляет пока лишь 1% от экономики, или 1,16 трлн тенге. Третичный сектор, а именно торговля продуктами нефтепереработки и услуги по их транспортировке, составил 6,1% от ВВП, или 8,1 трлн.

Это показывает, что одновременно есть большие объемы добычи нефти и газа при значительном потенциале переработки, который пока недостаточно раскрыт. Касательно первого можно отметить, что на 2024 год перед страной стоят планы добыть 95,4 млн тонн нефти и 60 млрд кубических метра газа.

Крупная доля этих объемов будет экспортирована на зарубежные рынки для получения валютной выручки. При этом перед отраслевыми госорганами поставлена четкая задача развивать именно переработку сырья и заниматься продажей готовых нефтепродуктов. Такую задачу президент Касым-Жомарт Токаев ставил в 2019 году. По его словам, Казахстан должен стать "одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов", при этом делая акцент на внедрении инноваций, повышение экологичности процесса добычи и дальнейшей переработки сырья.

Продвижения в этом направлении уже есть. Например, еще в ноябре 2022 года в Атырау был запущен в эксплуатацию завод Kazakhstan Petrochemical Industries, который занимается выпуском полипропилена – одного из продуктов переработки углеводородов с большим экспортным потенциалом. Благодаря запуску предприятия в стране начал формироваться кластер газохимии, который позволит избавиться от импортозависимости и начать поставлять переработанную продукцию за рубеж. Сейчас мощность завода составляет до 500 тысяч тонн полипропилена в год.

В свою очередь на Кашагане построят два газоперерабатывающих завода в партнерстве с катарской компанией UCC Holding, объем инвестиций по двум этим проектам планируется в объеме до 3,5 млрд долларов.

Мощность первого предприятия составит 1 млрд кубометров газа, и он уже строится с запланированным вводом в 2026 году. Второе будет иметь мощность в 2,5 млрд кубометров и вводом ориентировочно в 2028-2029 годах.

Эти проекты важны для достижения сразу двух целей: с одной стороны, удастся сохранить уровень экспорта газа на зарубежные рынки, а с другой, продолжить газификацию регионов Казахстана. Последняя уже достигнута в западных и южных областях, но стоят задачи провести газ в северные и восточные регионы, чтобы укрепить там энергетическую безопасность.

Из этих примеров видно, что нефтегазовая отрасль не стоит на месте, продолжая добывать сырье, а помогает всей экономике продолжать развитие. Как именно это происходит и какие у отрасли есть перспективы, представители государственных органов, бизнеса и эксперты будут обсуждать на конференции и выставке "Нефть и газ" KIOGE 2024. Их программа, сообщают организаторы, представит ключевые проекты нефтегазового сектора, включая их текущие статусы, планы по закупкам и дальнейшему развитию.

Фото: Iteca

Конференция пройдет с 25 по 26 сентября в Алматы в гостинице Ritz-Carlton, а экспозиционная часть – с 25 по 27 сентября в выставочном центре "Атакент". Количество участников в этом году снова выросло: если в 2022 году их было 196, то в 2024-м – уже 380 из 19 стран мира, что показывает внимание к мероприятию со стороны отраслевого сообщества не только Казахстана, но и зарубежья.

Важно, что программа первого дня – 25 сентября – сосредоточится на обсуждении инвестиций и реализации энергетических проектов на международном уровне, а контент 26 сентября включает в себя дискуссии по развитию информационных технологий и инноваций в отрасли. Например, центральной темой пленарной сессии станут реализация нефтегазовых проектов в рамках концепции устойчивого развития, стратегии Казахстана в условиях энергетической трансформации, снижение рисков инвестиционных проектов и развитие местного содержания.

На конференции будут выступать председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов, председатель правления "QazaqGaz" Санжар Жаркешов, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, руководитель отдела нефтяных исследований ОПЕК Бехруз Байкализаде и многие другие известные в отрасли спикеры.

Также в рамках мероприятия пройдет отдельный конкурс для стартапов в сфере цифровизации промышленности с потенциалом начать сотрудничество с ведущими компаниями, организованный совместно с АКФ "Парк Инновационных Технологий". Соревнования будут проходить по направлениям искусственного интеллекта, облачных вычислений, интернета вещей, больших данных, 3D-печати и по другим приоритетам в цифровой трансформации.

Фото: Iteca

Актуальные темы для диалога государства и бизнеса вместе с большим выставочным комплексом делают KIOGE 2024 одним из важнейших нефтегазовых событий в регионе Центральной Азии. Конференция, таким образом, внесет свой важный вклад в развитие этой стратегической для страны отрасли экономики. Подробная информация по участию в конференции KIOGE доступна по ссылке.

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