Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 542,5 тенге, продажи – 547,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 637,3 тенге, продажи – 645,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 543,5 тенге, продажи – 545,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 644,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,7 тенге, продажи – 546,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,8 тенге, продажи – 642,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

