Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 542,5 тенге, продажи – 547,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 637,3 тенге, продажи – 645,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 543,5 тенге, продажи – 545,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 644,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,7 тенге, продажи – 546,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,8 тенге, продажи – 642,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.