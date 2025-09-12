#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 сентября

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 633,62 тенге (+4,04).

Курс рубля подрос до 6,40 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,97 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,7-541,3 тенге, евро – по 633,5-637,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47.

Утром 12 сентября Национальный банк установил курс доллара в 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
