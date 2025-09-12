Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 сентября

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 633,62 тенге (+4,04). Курс рубля подрос до 6,40 тенге (+0,09). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,97 тенге (+0,32). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,7-541,3 тенге, евро – по 633,5-637,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47. Утром 12 сентября Национальный банк установил курс доллара в 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, рубля – 6,34 тенге.

