Финансы

Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 сентября

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:12 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,77 тенге, снизившись на 2,25 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 628,15 тенге (-0,67).

Курс рубля понизился до 6,60 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,52 тенге (-0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537-539,5 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,51-6,63. 

Утром 5 сентября Национальный банк установил курс доллара в 540,05 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
