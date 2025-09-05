Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,77 тенге, снизившись на 2,25 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 628,15 тенге (-0,67). Курс рубля понизился до 6,60 тенге (-0,05). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,52 тенге (-0,13). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537-539,5 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,51-6,63. Утром 5 сентября Национальный банк установил курс доллара в 540,05 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,65 тенге.

