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Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 сентября

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:14 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,51 тенге, подняшись на 1,85 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 531,65 тенге (+4,77).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,27 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах вырос до 67,35 тенге (+0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,1-481,1 тенге, евро – по 529,5-534 тенге, российские рубли – по 5,23-5,33 тенге. 

Утром 13 сентября Нацбанк установил курс доллара в 477,13 тенге, евро – 525,85 тенге, рубля – 5,24 тенге.

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