Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 декабря

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,24 тенге, поднявшись на 2,02 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 611,66 (+2,4) тенге. Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,02). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,10 тенге (+0,44). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,5-524,6 тенге, евро – по 606-616,9 тенге, рубли – по 6,49-6,61. Утром 12 декабря Национальный банк установил курс доллара в 520,02 тенге, евро – 608,79 тенге, рубля – 6,57 тенге.

