Финансы

Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 декабря

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:08 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,24 тенге, поднявшись на 2,02 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 611,66 (+2,4) тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,10 тенге (+0,44).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,5-524,6 тенге, евро – по 606-616,9 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Утром 12 декабря Национальный банк установил курс доллара в 520,02 тенге, евро – 608,79 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
